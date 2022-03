Com base num estudo realizado que permitiu apurar a qualidade do serviço das comunicações regionais nos dois primeiros meses deste ano, o presidente da delegação Madeira da ANACOM, Nélson Melim, revelou esta tarde, que 1 em cada 8 chamadas realizadas na Madeira não foram concluídas com sucesso. “É mau, e significa que uma destas chamadas podia ser uma chamada de emergência”, afirmou, acrescentando que caso existisse o roaming nacional, tal como sucede por toda a Europa, isto não aconteceria. ”O objectivo deste estudo é dizer aos operadores que têm de corrigir esta situação”, frisou, durante a inauguração do novo centro de monitorização e controlo de espectro da ANACOM, na Madeira.

Por sua vez, o Dr. Cadete Matos, presidente da ANACOM, considerou que a substituição do cabo submarino, a expansão da rede 5G e da fibra ótica devem abranger toda a população e, como tal, são prioridades da autoridade nacional que regula as comunicações em Portugal. “A ANACOM só cumpre o seu papel se estiver presente em todo o território nacional”.

O edifício da ANACOM, inaugurado em 1995, tem sido, ao longo dos tempos, alvo de manutenções e evoluções. Desta feita, o investimento, que teve um valor à volta dos 650 mil euros, foi na modernização de instalações. Esta remodelação inclui um modernizado sistema de visualização, uma sala de reuniões em formato 'sala de crise', a construção de um elevador e ainda um espaço museológico.