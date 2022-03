SANAS Madeira quer ampliar rede de estações de salvamento no arquipélago

O SANAS -- Associação Madeirense para Socorro no Mar pretende instalar uma estação de salvamento na marina da Calheta, zona oeste da Madeira, elevando para quatro o número destas instalações no arquipélago, indicou hoje o presidente da instituição.

"Queremos operacionalizar, durante o atual mandato, uma estação na marina da Calheta, com a ajuda do atual concessionário, de forma a garantir um apoio imediato na altura do verão, em que há mais gente naquela zona", disse Frederico Resende.

O responsável falava na assinatura de um contrato-programa entre o SANAS e a Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil, que canaliza para a instituição um apoio de 68 mil euros.

Atualmente, a Associação Madeirense para Socorro no Mar dispõe de três estações de salvamento, localizadas em Santa Cruz, na zona leste, no Funchal e no Porto Moniz, costa norte da ilha da Madeira.

Todos os anos, no período de verão, o SANAS desloca também uma embarcação para o Porto Santo, cujas praias são frequentadas por milhares de pessoas.

Frederico Resende indicou que o SANAS Madeira dispõe de 60 colaboradores, dos quais 14 são efetivos, e de 20 embarcações, número que considera suficiente, embora a direção pretenda operacionalizar o segundo navio de salvamento da classe "Arun", que se encontra varado desde que chegou à região em 2006.

"É uma necessidade que a região tem, pois não há embarcação que possa ir num curto espaço de tempo a uma distância de 15 milhas", disse, explicando que a situação se agrava quando o outro "Arun" está em manutenção, como atualmente.

Desde 2015, o SANAS - Associação Madeirense para Socorro no Mar recebeu um total de 544 mil euros de apoio do Governo Regional (PSD/CDS-PP), verba destinada a garantir a "operacionalidade e o cumprimento" dos objetivos, no âmbito do Sistema de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira.