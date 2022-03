Trabalhadores do Aeroporto da Madeira em greve esta sexta-feira

Os trabalhadores do Aeroporto Internacional da Madeira realizam uma concentração e greve na próxima sexta-feira, 1 de Abril, informou hoje a delegação regional da Madeira do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA).

Em nota enviada à comunicação social, o SITAVA Madeira explica que, a greve, com a duração de uma hora, - das 12 às 13 horas -, pretende mostrar o descontentamento dos trabalhadores para com "as políticas anti-sociais" da ANA/Vinci.

Em causa está a "inaceitável decisão de suspender as contribuições para o Fundo de Pensões e a decisão de denunciar o Acordo de Empresa". O sindicato reivindica ainda a actualização da tabela salarial "que devolva alguma dignidade aos trabalhadores".

Conforme o DIÁRIO já havia noticiado, a manifestação e greve decorrem nos aeroportos nacionais detidos pela ANA/Vinci.