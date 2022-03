Europeu de basquetebol de 2025 entregue à Letónia, Chipre e Finlândia

O Campeonato da Europa de basquetebol de 2025 foi atribuído à candidatura conjunta formada por Letónia, Chipre e Finlândia, anunciou hoje a Federação Internacional de Basquetebol (FIBA).

A Letónia sediará a fase final da competição, a decorrer em setembro de 2025, bem como um dos grupos da ronda inicial. Chipre e Finlândia receberão cada um grupo da primeira fase.

As seleções que disputarão o acesso à fase final do Europeu de 2025 sairão de um processo de qualificação, que tem a fase preliminar, as pré-qualificações a decorrer desde novembro de 2021.