Obras decorrem "a bom ritmo" no Curral das Freiras

Pedro Fino considera que as obras de Regularização e Canalização do Ribeiro da Achada, no Curral das Freiras, decorre “a bom ritmo”. Foi durante uma visita ao local, na tarde desta quarta-feira, que o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas voltou a reforçar a importância de intervenções desta natureza para garantir a segurança da população.

“Com uma orografia com declives acentuados, torna-se essencial canalizar algumas ribeiras de modo a proteger a população, assim como as infraestruturas e habitações marginais às ribeiras”, explicou o governante, enaltecendo o facto de a intervenção estar a decorrer “a bom ritmo e dentro dos prazos”.

Esta é uma obra orçada em 1.400.000 euros, e que está a ser executada no âmbito da Lei de Meios. Os trabalhos arrancaram a 15 de Janeiro último e a sua conclusão está prevista para Novembro deste ano.

Em termos de trabalhos previstos, com a construção de muralhas em ambas as margens, fica garantida uma melhor protecção dos terrenos e moradias junto ao ribeiro. Os muros de canalização serão executados em betão ciclópico, bem como os travessões, que terão alturas variáveis. As passagens hidráulicas serão executadas em vigas pré-fabricadas na cobertura e serão protegidas com guardas metálicas, incluindo metalização e pintura.

Conforme nota enviada à comunicação social, por parte da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, "a canalização do ribeiro terá um comprimento aproximado de 350 metros. Ao longo de toda a extensão, o desnível será vencido através da construção de travessões de regularização, de modo a manter-se inclinação do leito entre 2% e 3%, evitando-se velocidades de transporte elevadas, diminuindo o risco de erosão acentuada pelos caudais transportados e garantindo uma proteção às fundações dos muros da canalização. A secção de vazão tipo é de 3,0 x 3,0 m".

A intervenção no ribeiro engloba ainda a construção de três pontões rodoviários e a construção de um novo arruamento, na margem esquerda, com cerca de 270 metros de comprimento e uma largura de quatro metros.