Instrução do caso BES adiada um mês devido a problema de saúde de Ivo Rosa

Foi adiado o início da instrução do processo relativo ao universo BES. Em causa está a indisponibilidade do juiz madeirense Ivo Rosa, que se encontra a recuperar de uma cirurgia ao coração. A sessão estava agendada para amanhã, mas só se deverá realizar daqui por um mês.

Juiz madeirense Ivo Rosa está de baixa e "põe em risco caso BES" Está marcada para a próxima terça-feira a primeira sessão da fase de instrução do processo BES. No entanto, de acordo com o Expresso, o juiz madeirense Ivo Rosa permanece de baixa após uma operação ao coração, o que pode levar ao adiamento da sessão por um mês, ou seja, até 27 de Abril.

De acordo com o Expresso, a próxima sessão ficou, agora, marcada para 27 de Abril, mas ainda não se sabe se será Ivo Rosa a presidir aos trabalhos. Tudo irá depender do estado de saúde do magistrado e da decisão do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, que poderá obter por nomear outro juiz.

Há uma outra questão que se encontra relacionada com a possibilidade de prescrição de alguns crimes. Falamos, por exemplo, de infidelidade e falsificação, que começam a prescrever em 2024. Até lá, tem de existir decisão transitada em julgado, caso contrário não podem ser punidos.