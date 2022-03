Albuquerque visitou “segunda grande colecção de pratas da Madeira”

No primeiro piso da igreja matriz da Ribeira Brava passa a estar patente a “segunda grande colecção de pratas da Madeira”, classificou o presidente do Governo Regional após tecer rasgados elogios à Sala do Tesouro na qual estão expostas várias peças de ourivesaria em prata do século XVI, uma colecção de castiçais, uma cruz relicário de assento, uma coroa aberta, um coroa fechada, uma cruz processional, cálices, várias varas pertences ao pálio, báculo papal, chaves, várias coroas.

Visivelmente deslumbrado com aquilo que via e tendo a companhia do presidente da Assembleia Legislativa e ainda do presidente da Câmara Municipal, disse estar perante uma “colecção excepcional”, melhor mesmo só o que está patente no Museu da Quinta das Cruzes, opinou.

A Sala do Tesouro de “valor incalculável”, acrescentou o pároco Bernardino Trindade, contém ainda esculturas, uma de Nossa Senhora da Apresentação.

A nova Sala do Tesouro pretende dar segurança às peças num investimento de 30 mil euros.