Cantora brasileria Anitta exorta jovens a votarem para "mudar o Presidente"

A rainha da pop brasileira Anitta exortou os jovens a participarem nas eleições presidenciais de outubro próximo e assim "mudar o Presidente", Jair Bolsonaro.

Anitta, um fenómeno global de vendas, foi às suas redes sociais para encorajar os adolescentes maiores de 16 anos a votarem nas eleições, uma atitude que foi aplaudida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Vamos lá gente... dizem-me: 'Anitta faz alguma coisa,' mas eu não posso salvar o país sozinha (...)", disse a brasileira, autora de êxitos como "Girl from Rio", "Downtown" e "Vai malandra".

Desta forma, apelou aos jovens brasileiros que façam o título de eleitor, numa altura em que a taxa de jovens de 16 e 17 anos elegíveis para votar não é superior a 13%, em comparação com 23,3% nas eleições de 2018.

"Vamos lá, por amor de Deus, vamos mudar o Presidente. Vamos tirar esse título (eleitoral), estou cansada de ser a única alegria do brasileiro", ironizou Anitta no seu Instagram, na quarta-feira à noite.

Anitta, cuja canção "Envolver" se tornou hoje a segunda canção mais ouvida no mundo no Spotify, expressou em várias ocasiões a sua rejeição a Bolsonaro, no poder desde 2019.

Além de Anitta, outras celebridades brasileiras, como a atriz Bruna Marquezine e o cantor Zeca Pagodinho, encorajaram os jovens a regularizarem o seu estatuto eleitoral antes das eleições presidenciais.

A sete meses das eleições, o Brasil está polarizado entre Bolsonaro e o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, ao que tudo indica, será o candidato do Partido dos Trabalhadores depois de ter sido impedido judicialmente de participar nas eleições de 2018.

Segundo as sondagens, Lula, cuja condenação foi anulada devido a um erro processual, ganharia numa possível corrida contra Bolsonaro.