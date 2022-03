Partido Ecologista Os Verdes protesta em Lisboa contra o teleférico do Curral das Freiras

Continua a dar que falar o teleférico do Curral das Freiras. E agora em Lisboa.

Isto porque o Partido Ecologista Os Verdes "em nome e em prol de um turismo com futuro e respeitador do futuro da Madeira, dos valores naturais e culturais, de um turismo que interage e beneficia economicamente as populações locais, e não os grandes grupos económicos", decidiu realizar um conjunto de iniciativas que visam "alertar e mobilizar os potenciais turistas do continente, na defesa do Geossítio e da autenticidade da paisagem do Curral das Freiras e do seu povoado".

Esta é a resposta de Os Verdes ao Governo Regional da Madeira, quando justifica a construção do teleférico "em nome da promoção do turismo". O Governo Regional da Madeira anda a contracorrente do próprio sector turístico, ao recusar-se a ver o potencial de outra oferta turística, que não a sustentada no betão e na massificação, que valoriza a preservação da autenticidade dos locais! Partido Ecologista Os Verdes

A primeira iniciativa de 'Os Verdes' irá decorrer esta sexta feira, 11 de Março, na Sede Nacional do PEV, em Lisboa, a partir das 18h30.

Para além de uma exposição de fotografias de David Francisco, que visa homenagear as mulheres do Curral, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, haverá ainda uma 'Conversa Ecologista' (via on-line) sobre o Geossítio do Curral, a paisagem e a vida no Curral, o Teleférico e os seus diversos impactos, outros modelo e oferta de turismo.

Na Conversa teremos connosco (online), a partir da Madeira, os seguintes oradores convidados e especialistas: Hélder Spínola (biólogo, professor na UMA); João Lizardo (advogado da Providência Cautelar interposta contra o teleférico do Curral); Carolina Cardoso (Primeira subscritora da Petição "É possível impedir a destruição"); David Francisco (Fotógrafo e membro do "Movimento É possível impedir a destruição"); Marco Fernandes (Membro do PEV/Madeira) Partido Ecologista Os Verdes

Em Lisboa, como moderadora da 'Conversa Ecologista', estará Manuela Cunha, da Comissão Executiva do PEV, responsável pela Região Autónoma da Madeira.