André Teles chamado para substituir Iván Rossi

Iván Rossi é baixa de última hora no Marítimo para o jogo de amanhã em Barcelos, diante do Gil Vicente. O jogador passou a noite com uma indisposição, saindo assim da convocatória.

Para o seu lugar foi chamado André Teles. Ainda realizou, esta manhã, o treino com a equipa B, mas rumou depois para o Porto, juntando-se à comitiva que prepara o jogo frente ao Gil Vicente, a contar para a 27.ª jornada da I Liga.

Os verde-rubros ainda realizam um treino esta tarde, às 16 horas, em Penafiel.

Além de Iván Rossi, baixa de última hora, o treinador Vasco Seabra também não poderá contar com Beltrame e Edgar Costa.