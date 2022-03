Um milhão de árvores numa década

Mais de 1 milhão de árvores em 10 anos é a manchete que faz capa desta edição, na qual assinalamos o Dia Mundial da Árvore, e uma das nossas bandeiras, por isso abordamos de vários ângulos esta temática.

"No Dia Mundial da Árvore, o Instituto de Florestas revela que, a este número, juntam-se em breve outros 162.512 exemplares que serão plantados nas serras da Madeira", frisamos. "Taxas de insucesso das plantações chegam a 30% no 2.º ano" e "em 2021 foram emitidas quase 500 licenças de corte e registadas 55 mil toneladas de material lenhoso" e, ainda, "até 3.700 euros de multa por andar de mota no Parque Ecológico", é o resumo, que termina referindo que a "Região acolhe Encontro Nacional dos Inspectores Florestais". Tudo para ler da página 2 à 6.

Na capa com muito verde, resumimos ainda os títulos de alguns dos temas referidos como se fosse frutos: Indústria madeireira recupera ânimo; Investidos perto de 9 milhões em projectos de reflorestação; e Grandes incêndios obrigam a repensar intervenção.

Entre outros assuntos, destacamos o DJ de topo mundial Danny Avila nas Festas da Calheta, notícia para ler na página 26; Empate mantém vivo sonho europeu do Marítimo para ler na página 14 e 15; e Iberia volta com voos de três cidades espanholas para ler na página 7.

Nesta edição também lhe oferecemos uma revista sobre uma viagem gastronomia aos hotéis da Madeira.

