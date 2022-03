Tuna D'Elas ruma à Suíça para participar no 9.º Botelhas

A Tune Feminina da Universidade da Madeira, Tuna D'Elas, vai participar no 9.º Botelhas, entre os dias 25 e 26 de Março. Esta participação surge a convite da Tuna Helvética, num encontro que contará com a presença também da TinTuna - Tuna Académica da Egas Moniz, de Lisboa.

É a segunda vez que a Tuna D'Elas participa neste certame , tendo visitado o país também em 2013. Contam também com deslocações a Caracas e Aruba, a Bruxelas e a Tenerife.

“É com muito gosto que voltamos à Suíça após 9 anos. Dos 19 membros que viajam esta quarta-feira, apenas 4 voltam pela segunda vez. Com certeza voltará a ser uma viagem memorável.”, afirma Cláudia Gomes, presidente da Tuna D’Elas.

Este é o ano do 25º aniversário da tuna, que receberá no seu Festival de Tunas Femininas da Madeira – o X EncanTunas, 4 tunas femininas oriundas de Portugal Continental. Este é um festival agendado para os dias 6 e 7 de Maio, no âmbito da Festa da Flor, sendo que em breve estarão à venda os bilhetes.

“O nosso espetáculo é muito rico a nível musical, em que todas as tunas convidadas interpretam temas originais, adaptações, músicas instrumentais e de solista. E claro, sempre com as danças das pandeiretas e dos estandartes que abrilhantam a actuação.”, salienta a Magister da Tuna D’Elas, Elisa Teixeira.

"A pandemia veio trazer muitas inseguranças aos grupos académicos da região, mas tem sido com muito esforço que estamos a tentar voltar ao que era antes, com atuações regulares, viagens anuais e claro, muita música", refere.