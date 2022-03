Pelo menos quatro pessoas morrem abalroadas por carro a alta velocidade em festividades na Bélgica

Pelo menos quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após um carro a alta velocidade ter abalroado a multidão que festejava o carnaval nas ruas de Strépy-Bracquegnies, na Bélgica, anunciou hoje o autarca local.

"O carro apareceu a alta velocidade. E temos algumas dezenas de feridos e, infelizmente, várias pessoas morreram", disse o autarca Jacques Gobert à rádio RTBF.

As celebrações em Strépy-Bracquegnies, a cerca de 50 quilómetros a sul de Bruxelas, foram retomadas, após dois anos canceladas devido à pandemia de covid-19.

De acordo com a imprensa, o acidente pode ter sido causado por um carro que estava a ser perseguido pela polícia.

As autoridades informaram que o acidente ocorreu por volta das 05:00 em Strepy-Bracquegnies, uma vila que faz parte da cidade industrial de La Louvière, e fez quatro vítimas mortais e feriu gravemente 20 pessoas.

Um comunicado do gabinete do presidente da câmara adianta que um grupo de 100 pessoas tinha acabado de sair do salão Omnisports para ir até ao centro da vila quando o veículo abalroou a multidão.

"O que era suposto ser uma festa de convívio transformou-se num drama. Estamos a acompanhar a situação de perto", afirmou na rede social 'Twitter' a ministra do Interior, Annelies Verlinden.

Na mensagem, a ministra expressa as "sinceras condolências às famílias e amigos daqueles que morreram e ficaram feridos no incidente em Strépy".

Segundo o comunicado, o Ministério Público deverá pronunciar-se ao final do dia de hoje.

Uma conferência de imprensa das autoridades está marcada para as 11:00 de hoje em La Louvière.