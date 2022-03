Nove soldados morrem após explosão de veículo na Somália

Pelo menos nove soldados quenianos morreram hoje na explosão de uma bomba no veículo em que seguiam, na região da Somália de Gedo, localizada no sul do país, segundo fontes oficiais quenianas, citadas pelo jornal The Star.

Estas fontes indicaram que o veículo estava a transportar tropas, após ter recolhido água em território queniano, e que em virtude deste incidente outros cinco ficaram, acusando o grupo terrorista Al Shabaab do ataque.

O governo queniano ainda não comentou o incidente, embora as imagens dos danos causados ao veículo militar estejam a circular nas redes sociais. A Al Shabaab não reivindicou, até agora, a responsabilidade pelo ataque.

A Al Shabaab realizou numerosos ataques no Quénia e contra militares quenianos no país, em resposta ao seu envio de tropas para a Somália, onde fazem parte de uma força de manutenção da paz de 22.000 homens, cujo principal objetivo é garantir a segurança de um país.

Os ataques de Al Shabaab no Quénia incluem o ataque de 2013 ao centro comercial Westgate, que matou cerca de 70 pessoas, e o ataque de 2015 à Universidade de Garisa, que matou cerca de 150 pessoas.