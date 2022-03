Região Madeira da Ordem dos Engenheiros vai premiar alunos

A direcção da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros informou esta quinta-feira que vai atribuir prémio de mérito aos melhores alunos que ingressam no ensino superior em cursos de Licenciatura em Engenharia (com base na nota de candidatura).

Com o objectivo de promover a engenharia e o ensino da engenharia a futuros engenheiros, a actual direcção da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (triénio 2019-2022) deliberou instituir a atribuição de prémios entre os alunos que frequentam as escolas da Região. A medida terá continuidade no triénio 2022-2025.

Assim e pelo segundo ano consecutivo, a Região Madeira da Ordem dos Engenheiros atribui três prémios monetários aos estudantes colocados no ensino superior com as três melhores notas de candidatura em cursos de Licenciatura em Engenharia ou Mestrado Integrado. O objectivo é estimular e reconhecer o mérito, bem como homenagear o esforço e a dedicação dos estudantes. Direcção da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros

Estes prémios, com os valores de 1.000, 750 e 500 euros, estão previstos no protocolo celebrado entre a Região Madeira da Ordem dos Engenheiros e a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, entidade que recebe as candidaturas e procede à ordenação final dos candidatos.

Os prémios deste ano destinam-se exclusivamente aos estudantes colocados no ano lectivo de 2021/2022 e as candidaturas decorrem no Gabinete do Ensino Superior da Madeira, de 7 a 31 de Março.

Para concorrer basta preencher o impresso e enviar por email juntamente com o comprovativo de matrícula para [email protected]

Para mais informações, poderá ser contactado o Gabinete do Ensino Superior da Madeira através do número 291 145 515.