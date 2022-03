"As nossas florestas são o nosso maior tesouro"

O Grupo Parlamentar do PSD destacou, hoje, a "aposta contínua do Governo Regional no ordenamento das florestas, na sua preservação e valorização".

Numa visita ao Viveiro Florestal da Matur, no âmbito do Roteiro de Proximidade, dedicado à Natureza, o deputado Nuno Maciel salientou que "a significativa mancha de parque natural, as múltiplas áreas de rede natura 2000 e os projectos de conservação e reflorestação em curso, demonstram o empenho da Região numa área fundamental para o nosso futuro colectivo"e para a imagem turística que sustenta a nossa economia". "[As florestas] são “o nosso maior tesouro”, vincou.

O social-democrata sublinhou que a política florestal tem sido desenvolvida “de uma forma consequente e sustentada em instrumentos e planos de gestão de apoio à decisão, mas também através de investimentos concretos, tanto materiais como humanos”.

Como exemplos do investimento realizados pelo Governo Regional ao longo dos últimos anos apontou: "a valorização do corpo de polícia florestal com a entrada de mais elementos para o seu efectivo, a criação da carreira de sapadores, a recuperação das torres de vigilância e dos postos florestais, a aquisição de veículos e meios de primeira intervenção e o reforço dos equipamentos individuais de proteção e combate".

Salientou também, entre outras medidas que "visam a regeneração da flora", o trabalho realizado nos viveiros florestais, "onde são produzidas cerca de 150 mil plantas por ano".

Nuno Maciel recordou, ainda, que "a Região possui um conjunto alargado de reservas e zonas protegidas, apoiadas em diferentes planos de gestão territorial, num equilíbrio entre a presença humana, a conservação das espécies e a regeneração dos ecossistemas."

"O nosso arquipélago é uma autêntica reserva natural com dois terços do território declarados como área protegida, num trabalho continuo, que passa por um equilíbrio constante entre as medidas de preservação e salvaguarda da fauna e flora e a presença e usufruto pela população da nossa Natureza", reforçou.