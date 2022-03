'Encontros do Poder Local' escolheram São Martinho para primeira iniciativa

Arrancou esta quarta-feira a iniciativa 'Encontros do Poder Local', levada a cabo pelo Grupo Municipal 'Funchal Sempre à Frente', com o propósito de levar os deputados municipais do Funchal eleitos pela coligação PSD/CDS ao encontro de todas as Juntas de freguesia da capital madeirense.

Para João Paulo Marques, líder da bancada municipal 'Funchal Sempre à Frente', “foi um encontro muito proveitoso, onde, como era nosso objectivo, começámos a reforçar a nossa proximidade e proactividade junto dos autarcas e da população. Ficámos a conhecer 'in loco' a estratégia desta Junta e as principais necessidades das suas gentes”.

Em São Martinho, pela voz do seu presidente, Marco Gonçalves, o grupo municipal pôde testemunhar os mais recentes projectos implementados, de que é exemplo o serviço de 'Preparação Individualizada da Medicação', o primeiro na Região a ser disponibilizado, gratuitamente, por uma Junta de Freguesia, e que é destinado a todos os fregueses com doenças crónicas e que necessitam de apoio na toma e gestão da sua medicação.

“O objetivo é fazer de São Martinho uma nova centralidade no concelho do Funchal” declarou Marco Gonçalves, enquanto elencava os projectos delineados para este mandato.

Conforme referem em comunicado, o intuito do Grupo Municipal 'Funchal Sempre à Frente' era, também, potenciar um trabalho de articulação contínuo entre os membros da coligação na Assembleia Municipal e nas Juntas de Freguesia, pelo que “o balanço desta reunião é muito positivo. Pudemos afinar uma estratégia conjunta, conhecer o que naquela freguesia já se fez, mas também o que ainda faltar fazer, identificando o contributo que este Grupo Municipal pode dar, junto da Câmara Municipal, através da sua função fiscalizadora, cumprindo, no fundo, a missão incumbida pelos Funchalenses.”

Os 'Encontros do Poder Local' seguem, agora, para outra freguesia, uma vez que a pretensão é percorrer todo o concelho do Funchal.