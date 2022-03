Estado mais populoso do Brasil extingue obrigatoriedade do uso de máscaras

O governo do estado de São Paulo, o mais populoso do Brasil, anunciou hoje o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em lugares fechados por causa da pandemia de covid-19.

A decisão foi oficializada num decreto assinado pelo governador 'paulista', João Doria.

"Recebi hoje à tarde uma nota técnica do Comité Científico que demonstra uma melhora consistente na situação epidemiológica no estado", frisou Doria num comunicado enviado aos 'media'.

"Por isso decidi, com respaldo desses cientistas e médicos, abolir imediatamente a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os ambientes, com exceção de unidades de saúde, hospitais e transporte público", acrescentou.

O decreto que suspendeu a obrigatoriedade do uso de máscaras prevê apenas duas exceções: locais destinados à prestação de serviços de saúde e meios de transporte coletivo de passageiros e respetivos locais de acesso, onde o uso desta proteção permanecerá obrigatório.

O uso obrigatório do equipamento de proteção em locais abertos no estado de São Paulo já havia sido extinto em 9 março pelo governo regional.

A pandemia de covid-19 já matou 656.425 brasileiros e infetou pelo menos 29,5 milhões de pessoas no país, segundo dados do Ministério da Saúde.

A covid-19 provocou pelo menos 6.011.769 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.