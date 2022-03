Bispo de Leiria vai a Roma reiterar convite ao Papa para visitar Fátima em 2023

O bispo de Leiria- Fátima, José Ornelas, anunciou hoje que, em breve, irá deslocar-se ao Vaticano, onde reiterará o convite feito pelo cardeal António Marto ao Papa, para que o pontífice visite Fátima no próximo ano.

"Eu proximamente irei a Roma reiterar o convite que já foi feito pelo cardeal António Marto e que terei de gosto também de repetir", disse José Ornelas, na primeira conferência de imprensa enquanto bispo de Leiria-Fátima.

Segundo prelado, "o Papa está orientado para ir [a Fátima], mas a preparação de tudo isso fará parte do programa da visita do Papa a Portugal", no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, a realizar em Lisboa entre 01 e 06 de agosto.

"Eu dou quase praticamente como certo" que Francisco se deslocará a Fátima, disse o também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.

O Papa Francisco vai estar em Portugal para o encerramento da Jornada Mundial da Juventude, tendo já expressado ao cardeal António Marto, bispo emérito de Leiria-Fátima, e ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a sua vontade em deslocar-se à Cova da Iria.

O Papa Francisco exortou hoje todos os que estão a preparar a Jornada Mundial da Juventude (JMJLisboa2023) agendada para Lisboa em agosto de 2023, a que criem um encontro "original".

No passado dia 07 de março, numa mensagem vídeo, o pontífice afirmava que está "a olhar para agosto de 2023! A um ano e alguns meses..."

"Estou a olhar para Portugal, estou a olhar para Lisboa, estou a olhar para Fátima, estou a olhar para o encontro de todos vocês...", disse Francisco, numa frase que foi interpretada como a confirmação de que Fátima constará no programa oficial da visita em 2023.