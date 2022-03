França já recebeu mais de 10.000 refugiados devido à guerra

Mais de 10.000 refugiados da guerra na Ucrânia chegaram a França, cuja Célula Interministerial de Crise (CIC) se reúne pela primeira vez, na segunda-feira, para proporcionar a todos o melhor acolhimento possível, anunciou hoje o Governo francês.

Os ministros da Cidadania e da Coesão Territorial, Marlène Schiappa e Joël Giraud, respetivamente, vão reunir-se com organizações não-governamentais (ONG) e representantes políticos interessados em participar no acolhimento destas pessoas, assinala o comunicado do executivo, citado pela agência EFE.

O total de refugiados da Ucrânia no país é, atualmente, superior a 10.000, mas o Governo francês espera que o número possa ultrapassar as 100.000 pessoas, como assumiu o primeiro-ministro francês, Jean Castex, numa entrevista ao jornal Le Parisien.

De momento, o executivo registou 30.000 propostas de alojamento para os refugiados oriundos da Ucrânia, incluindo instalações geridas pelas autoridades públicas e por particulares.

Em França, 80% da população é a favor do acolhimento destes refugiados, uma percentagem elevada, mas inferior à verificada em outros países europeus.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 564 mortos e mais de 982 feridos entre a população civil e provocou a fuga de cerca de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.