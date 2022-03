Trânsito continua complicado na Via Rápida

Uma ambulância a atravessar no corredor aberto entre as viaturas que fazem fila para chegar ao Funchal, na Via Rápida, é neste momento uma das muitas situações que se podem constatar naquele acesso à capital.

Bem antes das 8h00 e ainda a esta hora, tem sido assim, sobretudo no sentido Machico - Ribeira Brava, com milhares de viaturas a entupirem aquela estrada por todos os lados, entradas e saídas. A piorar a situação, a chuva continua a cair a espaços e com muita intensidade.

Maiores cautelas ainda a ter na estrada.

No acesso ao Funchal até ao hospital , terá ocorrido também um acidente que desde há mais de uma hora condiciona o local, naquele que é um dos principais pontos de entrada da capital e que dá acesso Cota 40.