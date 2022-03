Nacional perde em Mafra e vê ‘sonho’ da I Liga mais longe

O Nacional somou ontem o seu quarto jogo sem vencer, ao perder no reduto do Mafra por 3-2, em jogo a contar para a 26.ª jornada da II Liga e viu atrasar-se ainda mais na ‘caminhada’ pela conquista de um dos lugares de acesso à subida ao escalão maior do futebol português, a I Liga.

Bryan Rochez inaugura o marcador no Municipal de Mafra após uma boa assistência de Camacho. Dois minutos volvidos o conjunto da casa empata após um pontapé de canto com a bola a sobrevoar a área e encontrar Pedro Barcelos que de cabeça não falhou.

Já o segundo tempo começou ‘praticamente’ com o golo do Mafra. Bura, aos 55 minutos, remata de fora área e conta com a ajuda do guarda-redes alvinegro. Vágner não consegue segurar com eficácia a bola e deixa-a escapar para o fundo da baliza.

Aos 72 nova contrariedade para o conjunto orientado por Rui Borges com Baiano a ver o segundo cartão amarelo na partida e a receber ‘ordem’ de expulsão. Mesmo com 10 unidades os madeirenses não baixaram os braços e Júlio César voltou a empatar a partida ao minuto 76. Livre batido por João Camacho e o defesa brasileiro a cabecear certeiro.

Ainda a ‘festejar’ o empate, os nacionalistas viriam a ver o adversário a protagonizar nova reviravolta, com golo de Stevy Okitokandjo, dois minutos volvidos. Cruzamento de Gui Ferreira com a bola a encontrar o jogador holandês que não falhou.

Até final o Nacional arriscou tudo, mas não foi feliz acabando por perder por 3-2.