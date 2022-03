"Mostra de projectos de escolas felizes" realiza-se no Funchal em Maio

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informou esta quinta-feira que a vereadora Margarida Pocinho acompanhou, na quarta-feira, a 5.ª sessão de monitorização dos projectos desenvolvidos em cada uma das sete escolas aderentes ao Projecto de Educação para o Empreendedorismo e Cidadania.

Conforme explica a autarquia, este projecto, coordenado pelo professor Jacinto Jardim, destina-se a alunos do 1.º ciclo e da educação pré-escolar de escolas do Funchal, "com o objectivo de contribuir para promover competências empreendedoras e de cidadania, bem como de 'soft skills', essenciais para que as crianças consigam relacionar-se melhor consigo e com os outros, melhorar a sua capacidade de partilhar ideias, emoções e valores, de trabalhar em equipa, de lidar positivamente com os desafios da vida pessoal, familiar, social e educativa, bem como na capacidade de formar cidadãos e comunidades humanas positivas, democráticas e inclusivas".

Concretizando a aposta do Município do Funchal na educação, este ano o projecto passou a incluir a oferta educativa para a educação pré-escolar, para além do 1.º Ciclo do ensino básico, cuja oferta já era disponibilizada anteriormente, abrangendo 760 alunos e 57 docentes. CMF

Durante a sessão, a vereadora Margarida Pocinho referiu que o município vai organizar uma "mostra de projectos de escolas felizes", em Maio de este ano, "com o objectivo de divulgar as boas práticas destas escolas".

A autarquia salienta que as suas políticas de educação têm por objectivo "promover o bem-estar e a felicidade, ajudando, assim, na construção de um modelo de educação positiva para as crianças, professores e comunidade educativa".