Combustíveis renderam 432 milhões em impostos nos últimos 5 anos

O fisco arrecada praticamente metade do valor pago para abastecer gasóleo ou gasolina na Madeira. Esta é a notícia que faz a manchete do seu DIÁRIO desta quinta-feira, contas que ganham outro significado quando os combustíveis atingem valores exorbitantes, consequência da invasão da Rússia à Ucrânia, originando uma guerra que dura há 15 dias.

Perante o ‘desconforto social’ que o aumento de preços tem gerado, o Governo Regional acompanha o alívio no ISP anunciado pelo primeiro-ministro, mas alerta que a margem para baixar os preços está “muito perto do limite”. “Não há guerras grátis”, lembra Rui Barreto.

Também em destaque na edição de hoje temos a concessão da linha aérea do Porto Santo, que entra em contra-relógio, isto a pouco mais de um mês do término do contrato da rota inter-ilhas. O Grupo Parlamentar do PSD exige ao Governo da República o “lançamento urgente” do concurso e o presidente da Câmara do Porto Santo aproveita para perguntar pela TAP.

Como medida de combate aos incêndios florestais, as serras de São Roque ganham estradas ‘anti-fogo’, uma empreitada de 4,4 milhões de euros que prevê construção de três quilómetros de novos troços.

Hoje é notícia um concerto solidário pela Ucrânia. A Orquestra Académica actua no ‘Teatro Baltazar Dias’, a 30 de Março. Ainda sobre a guerra naquele país do leste da Europa, cinco toneladas de ajuda já estão a caminho dos refugiados.

Com chamada à capa temos a notícia de que os acidentes rodoviários matam dois jovens em dois dias. Os números negros das estradas madeirenses reflectem a morte do ciclista da Associação Desportiva Galomar, que se viu envolvido num acidente, na passada terça-feira, com um autocarro, no Canto do Muro.

