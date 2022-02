Rui Abreu satisfeito com regresso da ligação Caracas-Lisboa

A abertura anunciada do espaço aéreo venezuelano para Portugal, destinada a voos de passageiros, permitindo o regresso da ligação Caracas-Lisboa deixa o director regional das Comunidades e Cooperação Externa bastante satisfeito.

“Exactamente passados dois anos [após o encerramento do espaço aéreo para Portugal], são permitidos pelo Governo Venezuelano esses voos entre Portugal e Venezuela que vêm facilitar a mobilidade entre os cidadãos dos dois países”, disse Rui Abreu, sublinhando: “É uma boa notícia para os nossos emigrantes, que tinham de fazer rotas por países terceiros até chegar a Caracas”.

Rui Abreu lembrou que ainda antes da pandemia, em Fevereiro de 2020, os voos da TAP foram interrompidos devido a uma situação de tensão entre os dois países, criada pela viagem de Juan Guaidó entre Lisboa e Caracas. Depois, continuou o governante, veio a pandemia e o espaço aéreo venezuelano fechou-se completamente para todo o mundo. Numa segunda fase, o governo de Nicolás Maduro decidiu permitir voos para países como o Mexico, Panamá, República Dominicana, Rússia e Turquia.

“A rota da Turquia era a mais utilizada pelos madeirenses para viajar entre a Venezuela e Portugal. Esta situação perdurou por mais de um ano até o mês passado (Janeiro 2022), quando foi incluída a Espanha”, lembrou.

Por isso, Rui Abreu entende que era expectável que após a Venezuela autorizar voos de passageiros para Espanha, Portugal também recebesse autorização, atendendo à dimensão da Comunidade Portuguesa naquele país sul-americano e aos laços históricos que unem os dois países.

No entanto, o governante com a tutela das Comunidades deixa um alerta: “de salientar que esta é ainda uma autorização excepcional, pois continuam as restrições aos voos comerciais. Na Europa, só a Portugal, Espanha, Turquia e Rússia foram autorizados estes voos de passageiros, ficando ainda de fora muitos outros países”.