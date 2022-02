Atlântico Padel Tour fecha fase de grupos

Entre as 17 e as 22 horas de hoje estarão fechadas as ‘contas’ da fase de grupos do Atlântico Padel Tour, circuito regional destinado à modalidade de Padel organizado pelo DIÁRIO de Noticias, ‘Padel Nuestro Madeira’ e a empresa ‘An Island Apart’, esta última como o sponsor principal.

Ao sexto dia de competição, tendo como palco os três courts do Centro de Padel e Lazer, o espectáculo e as emoções da fase de grupos chega ao fim e com a realização de um total de 16 encontros.

Para hoje poderá assistir os derradeiros jogos do Nível 1 (dois encontros), Nível 2 (7), Nível 3 (4), Nível 4 (2) e Nível 4 feminino (1)

Deixamos aqui algumas imagens dos jogos realizados nesta terça-feira, 1 de Fevereiro, bem como a ordem de jogos para a ronda ‘decisiva’ de hoje.

Pode acompanhar todas as incidências da etapa, desde resultados, ordem de jogos e inúmeras fotografias na página de facebook do circuito (https://www.facebook.com/atlanticopadeltour) bem como na página da internet (https://padeltour.dnoticias.pt/).