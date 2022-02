Detido por cultivo de canábis no Funchal

A Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Protecção Ambiental, deteve um homem de 52 anos por cultivo de estupefacientes, no concelho do Funchal.

O indivíduo foi apanhado após uma denúncia relacionada com uma situação de bem-estar animal, que culminou com uma busca domiciliária, informou a GNR num comunicado emitido.

Quando os elementos se deslocaram ao local verificaram que o suspeito possuía uma exploração pecuária junto à sua casa, sem o respectivo registo, constatando ainda que possuía uma zona de cultivo de plantas de canábis.

Foi assim efectuada uma busca domiciliária que permitiu apreender “15 plantas de canábis no estado seco; 19 gramas de folhas e sumidades de canábis, 9 gramas de sementes de canábis, uma tesoura de corte, 700 euros em dinheiro e 170 sacos de plástico de fecho hermético para acondicionamento de produto estupefaciente”.

No decorrer da acção, que contou com o reforço da estrutura de investigação criminal do Comando Territorial da PSP, foi ainda elaborado um auto de contraordenação, tendo sido remetido para a Direcção Regional de Agricultura, adiantou a GNR.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial do Funchal.