Diogo Batáguas traz "Processo" à Madeira

Diogo Batáguas, comediante, radialista e criador do "Relatório DB” que todos os meses lidera as tendências do YouTube ao percorrer de forma hilariante os principais acontecimentos do país e do mundo do mês anterior, vai trazer ao Centro de Congressos da Madeira o seu novo espectáculo de stand-up comedy intitulado "Processo".

Depois da web-série “Processo”, o espetáculo de stand-up comedy vai percorrer o país e conta já com inúmeras salas esgotadas, desta feita com nova data, a 25 de Março, no Funchal.

Diogo Batáguas, cujos vídeos no referido canal já ultrapassaram 35 milhões de visualizações, conta agora a história de um humorista que "se vê envolvido em diversos processos judiciais e que é processado por um famoso artista pop, por um juiz mediático e com várias outras ameaças à perna", conta.

E acrescenta: "No espectáculo, procura a sua defesa e mostra o seu ponto de vista sobre a situação em que se viu enredado. Quais as suas dificuldades, questões relativas à liberdade de expressão e diligências jurídicas, numa construção de um monólogo que fará uma introspeção à sua conduta. Das suas próprias dúvidas e tentações, sairá a sua verdade."

O evento tem a produção da Puppetry Productions em parceria com a Kilt e conta com os apoios da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, Universidade da Madeira, Casino da Madeira e do Summer Opening.

Os bilhetes custam 15 euros e já estão disponíveis em ticketline.pt, lojas Fnac e Worten.

Pode ler mais na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 28 de Janeiro.