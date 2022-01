Comercialização da banana da Madeira diminuiu quase 5% em 2021

No ano passado "foram comercializadas na primeira venda 20,2 mil toneladas de banana da Madeira, menos mil toneladas do que em 2020, o que representa um decréscimo relativo de 4,8%", segundo dados fornecidos pela Direção Regional de Agricultura (DRA) e divulgados pela Direcção Regional de Estatística esta sexta-feira, 28 de Janeiro.

"Entre os diferentes tipos de banana transaccionados em 2021, a de 2.ª categoria foi a única a crescer neste ano, quando comparada com 2020 (+3,8%), já que a de categoria extra e de 1.ª categoria recuaram 5,0% e 7,7%, respectivamente", aponta a DREM.

Os dados mostram também que "do total de banana comercializada no ano em análise, 84,6% foi expedida (85,1% em 2020), tendo como destino principal o Continente", enquanto que a banana de categoria extra "representou 80,2% do total comercializado (80,5% em 2020), atingindo as 16,2 mil toneladas".

Por meses, "Setembro foi o mês de 2021 no qual se registou a maior quantidade de banana transacionada (2,4 mil toneladas) e Fevereiro o de menor abundância deste produto (885,4 toneladas)", sendo que "Novembro e Abril foram os meses com a maior subida homóloga (+15,0% e +11,1%, respectivamente)" e "Janeiro e Julho, ao invés, registaram as quebras mensais homólogas mais significativas na comercialização de banana (-17,8% e -15,9%, pela mesma ordem)", conclui.