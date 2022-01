Mais de 80 mil pessoas receberam dose de reforço no domingo

Mais de 80 mil pessoas receberam no domingo o reforço da imunização contra a covid-19, elevando para mais de 4,4 milhões o número de vacinados com esta dose, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde.

De acordo com o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), estão agora vacinadas com a dose de reforço um total de 4.413.192 pessoas, 606.939 das quais idosos com mais de 80 anos, o que equivale a 92% deste grupo etário.

O maior número de vacinados com o reforço faz parte da faixa etária entre os 60 e 69 anos, com um total de 1.088.496 pessoas (87%), seguindo-se o grupo dos 50 aos 59 anos, com 961.467 (68%).

Segundo os dados da DGS, 905.243 idosos entre os 70 e 79 anos (94%) também já tomaram a dose de reforço.

Com a vacinação primária completa contra a covid-19 estão agora 8.777.116 pessoas e 301.000 crianças entre os cinco e os 11 anos já receberam a primeira dose da vacina.

A DGS avançou ainda que 2.541.950 pessoas já foram vacinadas contra a gripe sazonal.

A covid-19 provocou 5.593.747 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.613 pessoas e foram contabilizados 2.254.583 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A nova variante Ómicron, classificada como preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral e, desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta em novembro, tornou-se dominante em vários países, incluindo em Portugal.