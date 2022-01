Travelift 35 BFM da Marina do Porto Santo já está reabilitado e a funcionar

Num ano em que são esperados que os investimentos no Porto de Abrigo do Porto Santo sejam colocados no terreno, o primeiro já está operacional. Trata-se do 'travellift', uma estrutura que faz sempre muita falta em qualquer porto de abrigo, como é o caso.

A Administração dos Portos da Região (APRAM) agradeceu “a compreensão de todos os utentes daquela marina durante o período em que o 'travellift' esteve inoperacional, devido a manutenção que durou mais de dois meses". Segundo a APRAM o “equipamento foi testado com a colocação na água de uma embarcação, de modo a aferir o correcto funcionamento de todos os mecanismos e manómetros de controlo, nomeadamente as balanças, tendo sido certificado como operacional, sem restrições”.

Mais adiantou a entidade gestora dos portos regionais que o certificado de segurança “foi emitido, de acordo com o Decreto-Lei n.º 50/2005, e a empresa responsável pelos trabalhos entregou também o relatório das verificações técnicas, conforme o caderno de encargos”.

O 'Travellift' foi “um investimento da APRAM, S.A. que atingiu os 78.800 euros+IVA”. O DIÁRIO sabe que, ainda este ano, deverão ter início outras obras no Porto de Abrigo e na marina.