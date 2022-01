Os processos movidos por empresas contra a Administração Fiscal subiram 83% em 2021. O contencioso tributário

ascende a 32 milhões e a maioria das decisões foram proferidas a favor do contribuinte.

Este é o tema que faz manchete no DIÁRIO deste sábado, dia 29 de Janeiro, onde explicamos que 37 processos foram intentados por pessoas singulares e 106 por pessoas colectivas.

Nesta edição, saiba ainda que um aviário à beira de campo de golfe abre pé de guerra. O projecto de construção de exploração avícola foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal de Machico, mas conta com a “veemente oposição” do Clube de Golf Santo da Serra. Um tema que até abriu o último Debate da Semana da TSF-Madeira.

Destaque também para o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes, que anda há 58 anos com a casa às costas. Por isso diz que o projecto da Casa da Orquestra, à entrada do Porto do Funchal, é "um dos momentos mais felizes" da colectividade.

Sobre a pandemia fazemos referência aos doentes com Covid internados que duplicaram este mês: Janeiro tem uma média diária de 77 hospitalizados. Já na Calheta há um caso que está a revoltar a comunidade escolar, tudo porque os alunos não vacinados foram excluídos de um sarau de ginástica.

1.011 novos casos de Covid-19 na Madeira Há a reportar 1.011 novos casos de infecção por SARS-CoV-2 na Madeira - oito importados e 1.003 de transmissão local. Com mais 1.340 casos recuperados a reportar são agora 8.772 os casos activos na Região, indicou a Direcção Regional de Saúde (DRS) no boletim epidemiológico.

Finalmente, saiba que o panelo volta ao seio familiar. Depois do cancelamento no ano passado, a 'festa' no Chão da Ribeira será mais comedida e sem grandes aglomerados.

Panelo realiza-se habitualmente no último fim-de-semana de Janeiro no Chão da Ribeira, na freguesia do Seixal.

