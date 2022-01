Abstenção foi mais baixa nos concelhos com mais casos de covid-19

A abstenção nas eleições de domingo foi mais baixa nos concelhos onde foram registados mais casos de covid-19 nas últimas semanas, segundo dados do portal EyeData.

Neste portal, disponível em https://www.eyedata.pt/eleicoes/legislativas2022.html, os resultados eleitorais por concelho são divididos em três. Nos 105 concelhos onde a abstenção foi mais elevada foram registados, entre 13 e 26 de janeiro de 2022, 5.744 casos de covid-19 por cada 100 mil habitantes, face à média nacional de 6.401 casos.

Com 99,07% dos votos contados, a abstenção total atingiu os 50,25%, com 5.346.313 portugueses a votarem, num total de 9.220.146 inscritos. Os votos em branco representaram 1,15% e os nulos 0,92%.

Os concelhos com maior nível de abstenção foram Ribeira Grande, com 74,20% e Vila Franca do Campo, ambos nos Açores, com 69,04%. Estes dois concelhos já tinha liderado o 'ranking' da abstenção nas eleições legislativas de 2019, quando registaram 68,70% e 70,37%, respetivamente.

Em sentido contrário, os concelhos com maior participação hoje foram Vila de Rei, Castelo Branco, com abstenção de 31,88% e Guimarães, Braga, com 32,25.