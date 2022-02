Boris Johnson promete aumentar ajuda

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, prometeu aumentar o apoio britânico à Ucrânia durante um telefonema esta manhã ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, após os ataques à capital Kiev.

Boris Johnson assegurou-lhe que "o mundo está unido no horror perante o que [o presidente russo Vladimir] Putin está a fazer" e prestou "homenagem à bravura e heroísmo do povo ucraniano ao enfrentar a campanha de violência da Rússia", disse um porta-voz.

"O primeiro-ministro comprometeu-se a fornecer mais apoio do Reino Unido à Ucrânia nos próximos dias", sem especificar a natureza da ajuda, segundo um porta-voz de Downing Street.

Desde a anexação da Crimeia pela Rússia, em 2014, o Reino Unido treinou mais de 22.000 militares ucranianos e forneceu equipamentos militares de defesa no valor de 2,2 milhões de libras (2,63 milhões de euros) para a Ucrânia, tendo enviado recentemente 2.000 mísseis antitanque.

Na quinta-feira, Boris Johnson apresentou no Parlamento um novo pacote de sanções que inclui o congelamento dos ativos dos principais bancos russos, impedir que as empresas russas tenham acesso a financiamento e a interdição da companhia aérea Aeroflot do território britânico.

Ao todo, mais de uma centena de pessoas entidades e cidadãos são afetados, incluindo dirigentes de empresas estatais russas.

O Ministério do Interior anunciou também uma extensão dos vistos de trabalho, estudante ou de visita à família no Reino Unido a cidadãos ucranianos, bem como a facilitação de vistos para familiares de britânicos residentes da Ucrânia que queiram sair do país.