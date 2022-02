Sindicato dos Professores da Madeira convoca 'Marcha dos Prisioneiros da Carreira Docente'

O Sindicato dos Professores da Madeira promove esta sexta-feira, 25 de Fevereiro, pelas 15 horas, uma 'Marcha dos Prisioneiros da Carreira Docente e Contra Carreira a Duas Velocidades'.

A iniciativa com o objectivo de denunciar os constrangimentos na progressão dos docentes, terá início com uma concentração junto à Assembleia Legislativa Regional da Madeira, seguida de uma caminhada até à Avenida Arriaga, onde se situa a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia.

A direcção do sindicado denuncia que "não tem havido abertura da tutela para a resolução dos problemas pela via negocial", apesar "dos esforços do Sindicato dos Professores da Madeira com vista a, pela negociação, resolver as situações que, para além de prejudicarem gravemente os docentes da nossa região, estão a afastar os jovens desta profissão, o que já está a afectar de forma muito negativa o sistema educativo da Região Autónoma da Madeira", aponta.