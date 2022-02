‘Confiança’ solidária com o povo da Ucrânia

Os vereadores eleitos pela coligação 'Confiança' exprimiram hoje a sua "solidariedade para com o povo ucraniano, que nas últimas horas se envolvido num confronto armado com as tropas russas".

“A justiça, o diálogo e o respeito pela diferença são valores humanistas que nos unem ao povo ucraniano e que se assumem como alicerces de sociedades livres e democráticas”, sublinhou vereador Miguel Silva Gouveia.

Ergueremos a nossa voz em solidariedade onde e sempre que esses valores sejam beliscados e empregaremos os nossos esforços em sua defesa.

Miguel Gouveia recordou que a embaixadora da Ucrânia em Portugal visitou o Funchal, disponibilizando-se para parcerias de realização de eventos culturais, sociais e gastronómicos e avançando mesmo com a possibilidade de geminação do Funchal com uma cidade da Ucrânia.

'Confiança' munícipes a reportar estragos acusados por sismo

O vereador, que falava na sequência da reunião semanal do executivo, fez também referência ao sismo que se fez sentir na Madeira na semana passada.

CMF atribui benefícios fiscais para reabilitação de edifício no centro do Funchal "Vamos atribuir benefícios fiscais a um promotor que quer reabilitar mais um edifício no centro do Funchal", anunciou, esta quinta-feira, o presidente da Câmara, Pedro Calado, na sequência da reunião semanal do executivo.

"Vários de funchalenses têm abordado a 'Confiança' manifestando preocupação sobre a integridade estrutural das suas moradias, reportando rachas, fissuras e abatimentos”, expôs.

Assim, e "com o objectivo de promover uma análise de riscos, a exemplo do que foi efectuado pela CMF após o sismo de 2020, a equipa da 'Confiança' aconselha aos munícipes que reportarem este tipo de situações ao Serviço Municipal de Protecção Civil pela ferramenta 'Funchal Alerta'.

Sendo esta uma reunião pública, última do mês de Fevereiro, onde é dada a possibilidade de inscrição aos munícipes para apresentar assuntos que pretendam ver solucionados, não houve lugar ao Período Antes da Ordem do Dia.

Na curta ordem de trabalhos de apenas 2 pontos, a equipa da Confiança votou favoravelmente aos esclarecimentos prestados à empreitada de construção da Estação de Tratamento Primário da ETAR do Funchal e à atribuição de benefícios fiscais a mais um imóvel, desta feita situado em São Pedro, reabilitado ao abrigo do programa da ARU 'Cidade Com Vida'.