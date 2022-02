Dois soldados e um civil mortos em Donetsk por bombardamento de separatistas

Dois soldados e um civil morreram em bombardeamentos das forças separatistas na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, anunciaram hoje as autoridades locais.

Segundo a polícia nacional ucraniana, dois soldados morreram e outros três ficaram feridos na aldeia de Zaïtsevé e um quarto soldado ficou ferido na localidade de Vodiané, em Donetsk, no leste da Ucrânia.

A vítima civil, um homem nascido em 1970, foi morto na aldeia de Novolouganské, na região de Donetsk, onde o bombardeamento também provocou um corte de eletricidade e no aquecimento e danificou um gasoduto, disse o governador Pavlo Kyrylenko na sua conta na rede social Facebook.

A mortes acontecem num clima de escalada de tensão no leste da Ucrânia, onde se confrontam as forças ucranianas contra as forças separatistas pró-Rússia apoiadas por Moscovo.

Hoje, o Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou que pretende decidir, nas próximas horas, se vai reconhecer a independência das duas autoproclamadas repúblicas de Lugansk e Donetsk, onde operam os separatistas.