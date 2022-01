Actual sistema educativo português "já era"

A encerrar a campanha eleitoral com uma iniciativa na Universidade da Madeira, a candidatura do PTP à Assembleia da República pelo círculo eleitoral da Madeira defendeu a reforma do sistema educativo português.

O porta-voz da iniciativa, Edgar Silva, começou por lembrar a frase do pedagogista José Pacheco sobre os modelos educativos: "Temos escolas do Século XIX, com professores do Século XX, para alunos do Século XXI".

O candidato considera que na era digital "não se pode não se alterar o modelo da educação em Portugal" defendendo que este tem de ser "muito mais aberto, muito mais participativo e promover a vertente do autoconhecimento, o aluno tem de ser autodidacta".

O PTP defende ainda o acesso gratuito à educação "desde o ensino primário ao ensino secundário"

O modelo está obsoleto e inadequado, a escola não pode ser uma seca. O sistema tem de respeitar o que defende a Constituição: acesso, total e absolutamente gratuito.

Para os estudantes da Região Autónoma da Madeira, o candidato propõe, atendendo à continuidade territorial, "condições excepcionais no acesso às viagens e ao alojamento", acrescentando que, em alguns casos, deveria ser garantido total gratuitidade.