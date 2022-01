Menor afluência no Caniço

Apesar do constante movimento dentro e fora da escola do 1.Ciclo do Caniço, mesmo na hora do almoço, esta que é a principal Assembleia de Voto da freguesia - 15 mesas de voto - regista adesão inferior ao normal, admitiu o presidente da Junta.

O autarca tem esperança que durante a tarde o bom tempo ajude a melhorar os níveis de adesão.

De registar que alguns elementos nas mesas de voto exibem equipamentos de protecção individual 'reforçado', nomeadamente o uso de batas descartáveis.

Durante a manhã, a entrega aos elementos das mesas de voto de lanche (saco) por parte do autarca motivou queixa à CNE, situação que o autarca e candidato pelo JPP rebate.