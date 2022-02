Orquestra de Cordas Ensemble XXI actua amanhã na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia

A Orquestra de Cordas Ensemble XXI apresenta-se esta quarta-feira, 2 de Fevereiro, na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia, pelas 21 horas.

Com músicos da Orquestra Clássica da Madeira (OCM), o Ensemble vai interpretar o barroco musical do compositor madeirense António Pereira da Costa, autor de 12 concertos grossos publicados em Londres, em 1741.

Um concerto "a não perder", onde serão executados dois dos concertos de António Pereira da Costa e ainda com Pereira da Costa, que foi mestre de Capela da Sé do Funchal no início do Séc. XVIII, o público terá a oportunidade de ouvir o Divertimento Op. 2 de Joseph Haydn.

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da OCM, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório - Escola Das Artes da Madeira têm entrada livre neste concerto, mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade da sala.

A Orquestra Clássica da Madeira tem o orgulho de abraçar, continuamente, uma postura de salvaguarda e divulgação do património imaterial musical da região através da interpretação de obras de referência da nossa história, levando, para o efeito, a palco, obras que aos poucos entram com naturalidade na programação das nossas estruturas artísticas internas, assim como em programas em temporadas no território nacional e internacional. Norberto Gomes, director artístico da Orquestra Clássica da Madeira

A Orquestra Clássica da Madeira, em parceria com a Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia da Secretaria Regional de Educação, incluiu a execução integral dos 12 concertos grossos de António Pereira da Costa na Temporada de 2018/2019, de onde, posteriormente, saiu a edição restaurada e revista pelo cravista Giancarlo Mongelli. Com base nesse trabalho, este ano serão interpretados no continente português alguns desses concertos pelas mãos dos maestros Pedro Neves e Cesário Costa, com a Orquestra Metropolitana de Lisboa e a Orquestra Municipal de Sintra - D. Fernando II, respectivamente.

Os bilhetes custam entre 5 a 15 euros e estão disponíveis na Loja Gaudeamus no Colégio dos Jesuítas de segunda a quarta-feira das 9 às 18 horas.

PROGRAMA:

António Pereira da Costa [1697 – 1770] - Concerto Grosso Nº2;

António Pereira da Costa [1697-1770] -Concerto Grosso Nº6;

J. Haydn [1732-1809] - Divertimento op.2, nº5 Ré Major;

MÚSICOS:

Yuriy Kyrychenko · Violino;

Elena Kononenko · Violino;

Olga Proudnikova · Violino;

Vladimir Proudnikov · Violino;

Maxim Taraban · Violino;

Anahit Dalakyan · Violino;

Rostyslav Kuts · Viola;

Treneddy Maggiorani · Viola;

Stella Silvian · Violoncelo;

Mikolaij Lewkowicz · Violoncelo;

Marcello Romagnuolo · Contrabaixo;

Tiago Vaz · Contrabaixo;

Giancarlo Mongeli. Cravo.