Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Carro de cantora 'voa' 40 metros. Claudisabel morre aos 40 anos'"

- "Sporting-SP Braga (5-0). Leão arrasa na Taça da Liga"

- "Benfica. Schmidt avisa Enzo e Otamendi"

- "Estudante que planeou massacre não é terrorista"

- "Condenado. 2 anos e 9 meses com acompanhamento psiquiátrico"

- "Fronteiras. Polícias dividem despojos do SEF"

- "Algés. Apanha 15 anos por matar pai violento"

- "19,3 mil euros por ano. Salário médio nacional está nos 10 mais baixos da União Europeia"

- "Sondagem. Portugueses confiam menos no Governo"

Público:

- "Só 1400 estudantes muito pobres entraram nas universidades"

- "Estados Unidos. Comissão sobre ataque ao Capitólio quer Trump julgado por quatro crimes"

- "Censos. Nacionalidades ditam trajetos dos imigrantes em Portugal"

- "Plataformas. Novas regras abrem a porta a mudanças nos TVDE"

- "Energia. Acordo europeu impõe teto de 180 euros ao preço do gás"

- "Qatar 2022. Da Argentina a Zobair Ahmed, o balanço do Mundial de A a Z"

- "Biodiversidade. Países selam acordo histórico para travar declínio da natureza até 2030"

- "Astrobiologia. Viver em Marte? 'Temos é de preservar o nosso planeta e deixar Marte sossegadinho'"

Jornal de Notícias:

- "Só seis municípios ganharam crianças na última década"

- "Dragões de Ouro. Diogo Costa consagrado"

- "Taça da Liga. Entrada de leão humilha guerreiros e garante final four"

- "Mundial. Benfica quer segurar Enzo, que deverá valer 80 milhões"

- "Foram formados 314 GNR e PSP para controlar fronteiras"

- "Segurança. Marcelo visita militares que passam Natal em missão no estrangeiro"

- "Porto. Autarquia aperta vigilância à venda de álcool fora de horas"

- "Óbito. Cantora Claudisabel morre em acidente"

Diário de Notícias:

- "Poder de compra. Seis em cada dez portugueses vivem pior do que em 2021"

- "Intercâmbio cultural. Viajar de Lisboa a Macau sem sair da biblioteca"

- "António Costa criticado no PS. Alexandra Leitão e Pedro Siza Vieira assumem desconforto com postura do primeiro-ministro"

- "Embaixador Rodolfo Gil. 'Temos milhões de argentinos na rua a festejar o Mundial sem um ato de violência'"

- "Há paquidermes no Alentejo. Um santuário para elefantes em fim de vida em Vila Viçosa e Alandroal"

- "Invasão do Capitólio. Comissão quer Trump julgado por insurreição"

- "Conselho da Energia. Ministros europeus chegam a acordo, mas teto no preço do gás só se concretiza em fevereiro"

- "Cooperação. SEF, PJ, PSP e GNR assinam hoje protocolos inéditos para controlar fronteiras"

- "Parlamento Europeu. Qatargate revela 'grave negligência' de instituições e partidos europeus"

Inevitável:

- "Barragens estão cheias mas continuam sem produzir eletricidade"

- "Irá Elon Musk cumprir a promessa de deixar a liderança do Twitter?"

- "Dia Mundial da Solidariedade. Já ouviu falar das cidades solidárias, onde todos são bem-vindos?"

- "PS critica Costa. 'É demasiado poder nas mãos de uma só pessoa'"

- "Eutanásia. Ouvir regiões autónomas era 'obrigatório'"

- "Gás. Europa aprova teto máximo de 180 euros por MWh"

- "EUA. Comité recomenda processo criminal contra Trump"

- "Portugal atinge quase 700 mil residentes estrangeiros"

Negócios:

- "Portugal vai receber menos 235 milhões por mês do BCE"

- "Comércio e indústria concentram aprovações do PRR"

- "Estado. Recibos verdes atingiram máximo em junho"

- "Banco do grupo Amorim lucra mais que o esperado"

- "Esforços ESG de acionistas postos à prova pela guerra"

- "Radar África. A imagem de Angola e os trabalhos de casa"

O Jogo:

- "'Não é o último Dragão de Ouro para o Sérgio'. Pinto da Costa entregou o quarto troféu ao treinador com a promessa de que há mais a caminho"

- "Benfica. Tubarões fazem fila por Enzo"

- "Sporting 5 - 0 Braga. Goleada em part-time"

- "V. Guimarães. Cortés recusou jogar pela equipa B"

A Bola:

- "Sporting. SP Braga (5-0). Esmagador!"

- "Sporting primeiro apurado para a 'final four' da Taça da Liga"

- "Benfica. Enzo Fernández e Otamendide regresso a Portugal até ao Natal"

Record:

- "Sporting-SP Braga (5-0). Leão dá cabaz"

- "Benfica. Águia agrada a Durán"

- "FC Porto. 'Cada vez mais fortes porque merecemos', Dragão de Ouro para Conceição"