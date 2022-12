O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acaba elevar o aviso meteorológico para a Região e coloca todo o arquipélago sob aviso laranja devido à chuva.

A agência prevê que Costa Sul, Costa Norte e Regiões Montanhosas da Madeira - incluindo o Porto Santo - possam contar com períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

O aviso entra em vigor às 9 horas desta segunda-feira (26 de Dezembro) e estende-se até às 15 horas do mesmo dia. Depois, 'desce' para aviso amarelo até às 18 horas.

Confirma-se a previsão do IPMA para a queda de chuva entre os dias 24, 25 e 26 de Dezembro.

De resto, Madeira e Porto Santo estão sob aviso amarelo, devido à precipitação, até às 9 horas da manhã desta segunda-feira, momento em que o aviso será elevado a laranja.

Entretanto, a temperatura no Pico do Areeiro caiu para valores negativos ao início da noite neste dia de Natal, com o termómetro a registar -0,5ºC de temperatura mínima.