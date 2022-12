Substituição do seleccionador nacional em destaque nos jornais

Bom dia. Embora com muitas mais notícias importantes nas capas dos jornais, o tema que passa por praticamente todas é a demissão do seleccionador nacional de futebol e a procura do novo 'timoneiro'.

No semanário Expresso:

- "Relatório secreto revela falhas graves no controlo aéreo"

- "Prémio Pessoa 2022. O médico da espuma dos dias [João Luís Barreto]"

- "Paulo Raimundo: 'Costa vai mais longe no corte de pensões do que Passos'"

- "Cofres cheios 'obrigam' Governo a apoios de final de ano"

- "Movimento de jatos particulares bate recorde"

- "Máfia vende senhas para acesso a Cartão de Cidadão"

- "Catar comprou decisões na Europa"

- "58% dos solos de Lisboa são impermeáveis"

- "Bebé sem rosto é um 'milagre' que já tem 3 anos"

- "Os novos caçadores do património perdido"

- "James Cameron fala sobre o novo 'Avatar'"

- "Aumento de salário mínimo aprovado"

- "Portugueses retidos no Peru"

- "Mãe de Jéssica detida pela PJ"

- "Fernando Santos sai da seleção"

No Correio da Manhã:

- "Crime brutal em Setúbal. Jéssica usada no tráfico de droga"

- "Menina utilizada como correio por homicidas"

- "Mourinho quer contrato de quatro anos na seleção"

- "Selecionador [Fernando Santos] sai com indemnização de 4,5 milhões Euro"

- "Juros vão subir significativamente para travar inflação"

- "BCE aumenta taxas. Famílias sofrem agravamento do crédito"

- "Justiça acusa Salgado e casal Pinho de corrupção"

- "Supremo decide. MP quer Vieira e Rangel julgados pelo processo 'Lex'"

- "Golpe de Estado. Cinquenta portugueses retidos no Peru"

- "Ataques de claque. Onze 'No Name Boys' condenados a penas suspensas"

- "Governo aprova apoios. Salário mínimo sobe para 760 euros"

No Público:

- "Nem dois terços da AR podem obrigar Marcelo a promulgar eutanásia"

- "Wiriyamu, Moçambique. Depois de 50 anos de negação, 'de repente o massacre aconteceu'"

- "Entrevista à Nobel da Literatura: 'Preciso que o cinema nos aproxime da grande dor da Humanidade'"

- "Combate à inflação. BCE avisa: taxas de juro vão subir ainda mais do que se previa"

- "Barreto Guimarães. Prémio Pessoa para um poeta 'anatomista do quotidiano'"

- "Acusação do MP. Brisa foi um dos clientes do BES favorecidos por Manuel Pinho"

No Jornal de Notícias:

- "Pós-pandemia gera corrida dos alunos aos psicólogos"

- "'Decisões difíceis' marcam fim de ciclo. José Mourinho é o nome mais forte para suceder a Fernando Santos. Federação não tem pressa"

- "Porto. Concessionária multada por não fiscalizar parcómetros"

- "Bombeiros. Incêndios violentos exigem nova formação"

- "Empréstimos. Prestações podem subir centenas de euros"

- "Jéssica. Detida mãe de menina morta à pancada"

- "BES. MP culpa Pinho de favorecer Salgado"

- "FC Porto: 'Espero um dia sair pelo meu pé', Pinto da Costa pede foco no futuro"

No Diário de Notícias:

- "António Costa e Volodymyr Zelensky são as figuras do ano para o DN"

- "Filipe Duarte Santos: 'Estamos confrontados com um clima que está zangado' - Entrevista DN-TSF"

- "Geofísico, professor universitário, investigador em alterações climáticas diz que é preciso preparar os cidadãos para os fenómenos extremos que vão ser cada vez mais frequentes.

- "Inflação. BCE ameaça continuar a subir juros durante três anos ou mais"

- "Prémio Pessoa. João Luís Barreto Guimarães, o poeta que recusa escolher a cirurgia ou a escrita"

- "Seleção Nacional. Fernando Santos abriu a porta de saída e Fernando Gomes fechou-a"

- "Direito de Resposta. Reforma do comando das Forças Armadas bloqueada no Ministério"

- "DN a caminho dos 158 anos. Assista hoje em direto à Tertúlia 'Portugal e a Europa em 2023' em www.dn.pt"

- "Convidado especial. Horta Osório, o português que já foi o melhor banqueiro do mundo"

No Inevitável:

- "Entrevista a Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP: 'Já temos mais pessoas outra vez de lancheira'"

- "Irá Messi igualar Maradona ou Mbappé igualar Pelé?"

- "PSP caça vendedores de pó de catalisador, mais valioso que cocaína"

- "MP diz que Manuel Pinho era 'um verdadeiro agente infiltrado do BES/GES no Governo da República'"

- "Os Simpsons. O génio de Matt Groening que se inspirou na família"

- "João Luís Barreto Guimarães. Prémio Pessoa para um poeta em movimento"

No Negócios:

- "Luso-alemães criam tecnológica no Porto para carros do futuro"

- "Desinformação em tempos de guerra e pandemia - Entrevista a Rita Azevedo Gomes: 'Crescemos num colete-de-forças de culpa e medo'"

- "Petróleo russo sob embargo sem impacto direto no país"

- "Interesse legítimo mantém acessos a beneficiário efetivo"

- "Criptoativos. 11 investidores portugueses movem ação contra FTX"

- "Indústria. Sines dá mais espaço a projetos estratégicos"

- "Comissão contraria o Fisco no ISV dos híbridos usados importados"

No semanário Jornal Económico:

- "Defesa de Salgado pede arquivamento por 'demência irreversível'"

- "Processo judicial bloqueia 500 milhões do Programa Consolidar"

- "Sul-coreanos com plano para investir 1,5 mil milhões de euros no solar em Portugal"

- "'Se ajustarmos salários à inflação teremos uma espiral de custos'. Em entrevista ao JE, CEO da Mercedes Portugal, Holger Marquardt, defende ajuste salarial à inflação, mas faseada em dois anos"

- "Mercado de trabalho. Desempregados vão poder acumular subsídio de desemprego com salário, mas 'isso não chega'"

- "Imobiliário. Gestora brasileira SPX negoceia compra do Palmares Ocean Living & Golf à Kronos"

- "Boletim Económico. Mais de seis mil milhões em investimento público ficaram na gaveta desde 2015"

- "Especiais: 'Empresas mais sustentáveis' e 'Imobiliário e Reabilitação'"

- "Et Cetera. Joalharia e ourivesaria: dois séculos de tradição, rumo ao futuro"

No O Jogo:

- "'Colinho? O Diogo é pesado...', Conceição diz que o guardião 'está bem, tem um enorme talento e só precisa de se focar no trabalho'"

- "Pinto da Costa promete que não haverá vendas abaixo das cláusulas"

- "Seleção. FPF oficializa saída de Fernando Santos e espera convencer o treinador da Roma a suceder-lhe imediatamente - Plano 'A' é ter Mourinho já"

- "Special One chegou ontem a Portugal, mas manteve o silêncio"

- "Faltou Ronaldo nas reações ao adeus do selecionador vencedor do Euro 2016"

- "Benfica. Vão à Argentina após final do Mundial, mas voltam para a visita ao Minho - Otamendi e Enzo a tempo da Pedreira"

- "Sporting. Central de 27 anos, do Maiorca, é internacional eslovaco e destro - Martin Valjent no radar do Leão"

- "P. Ferreira. Cinco derrotas e dois empates depois, nova chicotada nos pacenses - José Mota durou apenas sete jogos"

No A Bola:

- "Abriu a caça ao novo selecionador"

- "Oficializado o adeus a Fernando Santos. Todos os olhos postos em José Mourinho"

- "Benfica. António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos estão de volta ao Seixal"

- "Leão atento ao central do Mafra Ousmane Diomandé"

- "FC Porto. 'Estamos aqui para lutar até ao final da época', promete Sérgio Conceição na antevisão da receção ao Vizela"

No Record:

- "Benfica. Ramos foge aos tubarões"

- "Sporting. Plano Pote. Recuo para o meio-campo à vista"

- "FC Porto-Vizela. 'Excelente Mundial de Enzo e Otamendi', Conceição elogia rivais"

- "Pinto da Costa bem-humorado: 'Espero sair pelo meu pé e não deitado'"

- "Seleção. Santos sai de bolso cheio"

- "Caso dos E-mails. Francisco J. Marques: 'Um clube 10 anos à frente e recorria à bruxaria?'"

- "Penas suspensas. 11 'No Name' condenados entre 3 meses e 5 anos"