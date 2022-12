Maior banco russo espera abrir filial na China antes do fim de 2023

O Sberbank, o maior banco russo e controlado pelo Estado, espera abrir uma filial na China antes do final de 2023, anunciou hoje em conferência de imprensa o seu vice-presidente, Alexandr Vedyajin.

"Espero que para finais de 2023 possamos abrir uma filial na China, habitualmente esse processo demora entre ano e meio a dois anos. Esperamos que para finais de 2023 tenhamos uma filial nesse país", afirmou Vedyajin, citado pela agência Interfax.

Alexandr Vedyajin disse que o Sberbank mantém "comunicações ativas" com o regulador chinês, a que foi entregue muita documentação.

"O regulador chinês revê escrupulosamente todos os documentos e pede grandes quantidades" de documentos, acrescentou.

O Sberbank foi retirado do sistema de pagamentos internacional Swift por parte da União Europeia como parte das sanções pela guerra da Rússia na Ucrânia. Atualmente, só conta com uma filial no estrangeiro, na Índia.