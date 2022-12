Doação de duas obras artísticas à biblioteca de Machico

Esta tarde decorreu a cerimónia da doação de duas obras de arte da autoria dos artistas Miguel Ângelo e Daniel Melim à biblioteca municipal de Machico que contou com presença do cardeal Tolentino Mendonça que é o coordenador do grupo ‘amigos da biblioteca’.

Tolentino Mendonça disse que “uma biblioteca num território um recurso muito importante, porque é um lugar de encontro, um lugar onde se parte para aventura do conhecimento, um lugar de abertura de mundo e uma biblioteca tão bonita como esta, que Machico tem, é alguma coisa que vale a pena ser sublinhado é sobre os jovens e os leitores de todas idades possam afeiçoar -se a esta biblioteca.

“Eu representou com outros amigos , representamos gerações anteriores de leitores para quem a biblioteca era noutro lugar mas era sempre a biblioteca de Machico. Nós temos uma dívida de gratidão por aquilo que a biblioteca constituiu nos nossos percursos. Estas duas obras de dois artistas importantes, Miguel Ângelo Martins e Daniel Melim, estas obras que se inauguram é que farão parte do acervo municipal são dois sinais do reconhecimento destes leitores pela sua biblioteca e ao mesmo tempo é uma passagem de testemunho para novas gerações e que os outros possam amar aquilo que nós amamos.

A obra de Daniel Melim é alusiva à tradição secular dos Fachos e a obra de Miguel Ângelo é alusiva às três fases da localização da biblioteca Municipal.

O primeiro espaço da biblioteca Calouste Gulbenkian foi no edifício do Paços do concelho instalada em 1964, o segundo espaço foi a partir de 1998 na Rua Conselheiro Ribeiro da Cunha, num rés do chão de uma casa particular e a terceira fase, no Fórum Machico a partir de 2008.

O presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, presente no evento disse que este momento é um momento importante para Machico e para nossa biblioteca municipal, esta oferta destas duas peças artísticas vem marcar o percurso de tantos machiquenses que passaram pela biblioteca e valorizaram a sua vida académica, aprendendo, lendo e ganhando aqui alento para a sua vida futura e temos o grande exemplo aquilo do Cardeal Tolentino Mendonça. No final teve uma performance artística do artista Daniel Melim.

As obras de arte tiveram a curadoria de Emanuel Gaspar.