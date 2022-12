MAMMA Club, no Funchal, apresenta várias propostas para a época festiva

São três os concertos que o MAMMA Club, no Funchal, organiza até final do ano. A 28 de Dezembro, a partir das 19h15, será momento de um Tributo a Mozart "the magic flute", um concerto em Dueto onde serão apresentadas peças de um dos compositores mais importantes da história da música clássica. Este Concerto conta com a presença do duo: o consagrado Andrei L-Manno Piano e a virtuosa Olga Samara no Violino.

Os bilhetes estão disponíveis, e podem ser adquiridos no próprio Museu, através do número 291 712 279 ou [email protected]

As portas do Museu abrem 60 minutos antes do Concerto (18h15) e o programa inclui welcome drink e uma museum tour, onde os convidados poderão usufruir de uma visita completa à volta do museu.

No Concerto de dia 29 o MAMMA Clube vai dar início às cerebração de Ano Novo com JAZZ PARTY Black Bird. Este concerto contará com a presença de inúmeros artistas talentosos que irão deliciar todos os presentes com grandes sons do jazz, com o apoio da Associação de Jazz da Madeira- Melro Preto, com a duração ao estilo Jam Session, isto é, poderá alongar-se para além do normal.

As portas do Museu abrem 60 minutos antes do Concerto (18h00)

Para terminar 2022, a 30 de Dezembro, o MAMMA Club apresenta um concerto especial ABBA Happy New Year! Neste concerto serão interpretados grandes temas da banda incluindo obviamente o famoso "Happy New Year", entre outros, com as super vozes de Vânia Fernandes, Laura Silva e Paulo Soares, acompanhados pela fantástica Anikó Harangi no piano.

As portas do Museu abrem 60 minutos antes do Concerto (17 horas)

