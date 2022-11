Remodelação do Governo e custo de vida fazem 'parelha' nas capas dos jornais e revistas

Bom dia. As principais notícias dos jornais nacionais apontam a dois temas em concreto, a remodelação governamental efectivada ontem e os preços, nomeadamente das casas e do supermercado, que estão a fazer parelha como destaques desta quarta-feira, 30 de Novembro de 2022.

Na revista Visão:

- "Preço das casas sem travão desde 2015"

- "Os números, as causas e as soluções para o problema do imobiliário"

- "Justiça. Isabel dos Santos a foragida tranquila"

- "Saúde. Como a Covid afeta o cérebro"

Na revista Sábado:

- "Como os supermercados ganham muitos milhões"

- "Casa do juiz Carlos Alexandre foi de novo assaltada"

- "Há cada vez mais casais a fazer terapia. Histórias de quem foi traído no amor e manteve a relação"

- "Reportagem. O inferno dos grupos de pais no whatsapp"

- "César Mourão escreve sobre o regresso (imaginário) de Ronaldo ao Sporting"

No Correio da Manhã:

- "Reforma mais cedo nos próximos dois anos"

- "Pensão sem cortes passa para 66 anos e quatro meses"

- "Mundial 2022. Recorde de Eusébio por um cabelo"

- "Rúben renova com o Sporting e tem aumento de salário e prémios"

- "Costa promove Mendonça Mendes e muda equipa da Economia"

- "Remodelação. Mexidas nos secretários de Estado alargadas às Finanças"

- "Caça a golpe milionário. PJ apanha milhões em carros e joias"

- "Tiago tinha 20 anos. Jovem modelo assassinado em Setúbal"

- "Lisboa. PSP cerca Bairro para apanhar armas ilegais"

- "Caos na saúde. Crianças esperam mais de quatro horas nas urgências"

- "Pornografia infantil. Rouba 'net' do vizinho para ver sexo"

- "Educação. 1905 professores sem formação a dar aulas"

No Público:

- "Câmaras dizem que luzes de Natal são 'arte' para evitar concursos públicos"

- "Efeitos da covid-19 estabilizam idade da reforma em 2024"

- "Costa demite secretários de Estado, satisfaz Costa Silva e Medina e reforça coordenação do Governo"

- "Teatro. DGArtes rejeita um terço das candidaturas a apoios bienais"

- "Presidente da ANA desfaz 'mitos' sobre novo aeroporto"

- "Excesso de velocidade. Mais de 230 mil infrações em Lisboa no último meio ano"

- "São Luiz. Aida Tavares deixa direção artística no final da temporada"

- "Mundial do Qatar. Inglaterra e Estados Unidos batem rivais históricos e seguem para os oitavos-de-final"

- "Oceanário. Projeto de fertilização de corais vai ajudar a recuperar e conservar recifes"

No Jornal de Notícias:

- "Governo desvia fundos das câmaras para pagar obras nas escolas"

- "Costa puxa Mendonça Mendes para seu adjunto"

- "Comissão que investiga grandes jogos falha prazo e só entrega relatório em janeiro de 2023"

- "Metade dos jovens de 18 anos experimentou drogas e um terço bebe em excesso"

- "Aveiro. Taxistas revoltados com mudanças de localização"

- "Fraude com IVA lesa Portugal em 300 milhões"

- "Porto. Universidade contrata fora para garantir alojamento"

- "Mundial 2022. Bruno Fernandes, da Maia ao estrelato"

- "Treinador. Raul Costa trocou FC Porto por equipa catari"

- "Sporting. Varandas segura Rúben com aumento do salário"

No Diário de Notícias:

- "Remodelação. Costa puxa a si homem forte das Finanças e renova equipa da Economia"

- "Pedro Nuno Santos: 'Não cabem mais aviões na Portela'"

- "Magellan 500. Primeira de cinco fases do aeroporto em Santarém custa mil milhões"

- "Lisboa 2023. PS viabiliza segundo orçamento de Moedas, mas chumba isenção de IMT para jovens"

- "Previdência. Corte nas pensões antecipadas baixa 13,8% e idade da reforma fica em 66 anos e 4 meses"

- "VIH e sida. Portugal continua a ser dos países com mais casos na Europa Ocidental"

- "Amadora-Sintra e Almada. 'Sem condições', em 24 horas demitem-se os chefes da Urgência de dois hospitais"

- "China. Falhanço da estratégia 'covid zero' deixa regime em encruzilhada"

- "'Streaming'. 'Willow', a fantasia dos Anos 80 renasce em série"

- "Especial Mundial. Troca de funções com Bernardo Silva deu asas a Bruno Fernandes"

No Inevitável:

- "Governo. PM, Costa Silva e Medina com novos secretários de Estado"

- "Manuel Carmo Gomes explica a enorme afluência aos hospitais: 'Há todo um jardim zoológico de vírus respiratórios que é habitual nesta época do ano'"

- "2,2 mil milhões de Lamborghinis. A história da maior fraude fiscal da UE"

- "Transportes. TAP e Aeroporto de Lisboa são 'duas faces da mesma moeda'"

- "Carlos Queiroz e o mundial. O escabroso caso dos 'Irão-contras'"

- "Guerra na Ucrânia. Tropas de Putin ganham terreno em Bakhmut"

- "ADSE. Gigante termina eleições com sete listas, mas com sistema tremido"

No Negócios:

- "IBM instala em Portugal novo centro tecnológico"

- "Dono da Cimpor investe 335 milhões de aquisições"

- "Multinacionais estão a pesar cada vez menos nas exportações"

- "Minirremodelação. Costa promove Mendonça Mendes e segura ministro da Economia"

- "Há 25 anos que as expectativas de poupança não eram tão baixas"

- "Ramo não vida. Seguradoras mostram preocupação com subida dos custos"

- "Aviação. Governo deixa alerta sobre expansão do novo aeroporto"

No O Jogo:

- "FC Porto. Academia nasce junto à A3"

- "Taremi e Eustáquio entram nas contas para Chaves"

- "Sporting. Rúben Amorim e Varandas carimbam renovação sem aumentar a cláusula. Ligação direta até 2026"

- "Seleção. Bruno no topo do Mundial"

- "Irão de Queiroz perde batalha com EUA"

No A Bola:

- "E se corre bem outra vez? Sporting e Rúben Amorim juntos até 2026"

- "Benfica. Vladochimos também negoceia renovação"

- "Mundial 2022. FIFA confirma: Golo é de Bruno Fernandes, não de Cristiano Ronaldo"

E no Record:

- "Rúben ADN de leão. Treinador assina até 2026"

- "Benfica. No regresso do Qatar. Ramos é para renovar"

- "BIS ao Uruguai confirmado"

- "Bruno nas contas do Real Madrid"

- "Nuno Mendes no Mundial em risco"

- "FC Porto. Diz a administração. SAD vale 700 MEuro"