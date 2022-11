Vitória sofrida mas merecida da selecção em todos os jornais

Bom dia. A vitória da selecção nacional de futebol, ontem, no primeiro jogo no Mundial do Qatar não podia deixar de ser o tema principal da grande maioria das capas dos jornais nacionais e, hoje, especialmente, dos jornais (desportivos) internacionais (vide no final do artigo) que dão enfoque no duplo recorde de Cristiano Ronaldo. Mas muitas outras notícias fora da 'febre da bola' também marcam a imprensa nacional.

No Expresso:

- "Governo vai fazer lista de património a devolver às ex-colónias"

- "Eutanásia. Joana quer antecipar a morte"

- "Carlos Moedas já avisou Costa de que não aceita Saúde"

- "Marcelo Rebelo de Sousa está cansado de Belém?"

- "Roménia ultrapassa Portugal em PIB per capita"

- "Dívida imunitária leva Portugal às urgências"

- "Migrantes internados com fome e sede"

- "Gangue ameaça Gouveia e Melo por causa de discurso"

- "Ronaldo é o primeiro a marcar em cinco Mundiais"

- "Holodomor. 90 aos após o terror"

- "Degelo traz micróbios do passado"

- "Governo remodela supervisores"

- "Luz verde para negociar créditos"

- "Governo aprova aumento na FP"

- "Média de casos de covid-19 baixa"

No Correio da Manhã:

- "Portugal-Gana (3-2). Lenda CR7. Ronaldo faz história nos Mundiais"

- "Durante buscas a casa. Ex-ministro [Manuel Pinho] insulta procurador e polícias"

- "Detido em prisão domiciliária prefere ser preso a ficar sem telemóvel e computador"

- "Caos nas urgências. Centros de Saúde sem médicos suficientes"

- "Intenções de voto. Partidos de direita já têm maioria em sondagem"

- "Idosos vítimas. Padre católico alerta para golpes de exorcista"

- "Grândola. Degola colega de quarto e entrega-se à GNR"

- "Documento aprovado hoje. PS chumba 97% das propostas da oposição sobre o Orçamento"

- "Jornada Mundial. Mais de 200 mil jovens já fizeram a inscrição"

No Público:

- "Crédito ao consumo alimenta Black Friday, mas tem custos 'escondidos'"

- "Qatar 2022: Portugal afinal ainda sabe como vencer na estreia de um Mundial"

- "Caminha: Câmara contrata parecer sobre contrato que já foi anulado"

- "Entrevista a Nan Goldin: 'Sempre gostei mais do cinema do que da fotografia'"

No Jornal de Notícias:

- "Estado deixa sem ajuda mais de 100 mil doentes alimentados por sonda"

- "Portugal 3-2 Gana: Vitória à portuguesa"

- "Brasil 2-0 Sérvia: Canarinhos entram com o pé direito na corrida ao título"

- "Rendas: Senhorios forçam subidas acima de 2%"

- "Porto: Ordem dos Advogados em risco de ser despejada"

- "Ucrânia: Quinze mil desaparecidos na guerra"

- "Oeiras: Chefe da PSP salva bebé de 15 dias de morrer engasgada"

- "Gaia: Expansão do metro derruba dez casas"

No Diário de Notícias:

- "Jorge Bacelar Gouveia: ´Sempre defendi o voto obrigatório'"

- "Mundial 2022: Portugal 3-2 Gana: Lágrimas e um recorde histórico de CR7 num triunfo com um final de nervos"

- "Matosinhos: Concurso em falta ou tráfico de influências: afinal porque é arguida Luísa Salgueiro?"

- "Violência doméstica: Mais de 20 mulheres assassinadas este ano: 'Se ele tivesse usado uma arma, eu seria mais uma'"

- "Versailles: Pastelaria icónica de Lisboa faz 100 anos a somar histórias e clientes fiéis"

- "Inflação: Senhorios aumentam rendas acima do teto de 2% e é legal"

- "António Cunha Telles (1935-2022): O valor de um legado cinéfilo"

No Inevitável:

- "Arrendamento: Senhorios contornam lei e arrendatários aceitam"

- "UE quer apertar sanções à Rússia e envia 2,5 mil milhões de euros a Kiev"

- "Teto na bolsa europeia de gás. Proposta 'não serve a Portugal'"

- "OE 2023: Oposição critica Orçamento do 'quero, posso e mando'"

- "Portugal vence Gana por 3-2: Tanta dose de Xanax pelo meio dos embondeiros..."

No Negócios:

- "Finanças contrariam ministro da Economia sobre o SIFIDE"

- "Entrevista a Ernst Gotsch: Podemos plantar água, também em Portugal"

- "Cotadas sobem lucros em 52%"

- "Orçamento do Estado: Metade das propostas aceites pelo PS são para fazer estudos"

- "Turismo: Americanos já estão no pódio do grupo Pestana"

- "Proteção social: Portugal leva cartão vermelho de Bruxelas"

No Jornal Económico:

- "Eólicas avançam para tribunal para contestar cortes de Galamba"

- "Mapfre 'atentíssima' à Fidelidade e a seguradoras em crise"

- "Câmara de Caminha paga 20 mil euros para parecer sobre decisão já tomada"

- "OE2023: Inspeção tributária vai ter mais informação sobre empresas com dados de beneficiário efetivo"

- "Advisory: 'Mercado de M&A pode ter algum abrandamento, mas vai continuar dinâmico', Inês Sequeira Mendes, managing partner da Abreu Advogados"

- "Reprivatização: Parpública escolhe Vieira de Almeida para assessorar venda da Efacec"

No A Bola:

- "Portugal-Gana (3-2). Respirem fundo!"

- "Portugal justo vencedor num jogo de nervoso miudinho"

- "C7 histórico. Primeiro jogador de sempre a marcar em cinco Mundiais"

- "'Equipa pôs-se a jeito. Vamos descansar, refletir e conversar', Fernando Santos"

- "Canarinha a festejar golos de Richardson"

No Record:

- "Portugal-Gana (3-2) Lenda. CR7 é o primeiro na história do futebol a marcar em 5 Mundiais"

- "Ronaldo: 'Muito orgulhoso e feliz pela equipa"

- "João Félix: 'Deve ter dado um treco à minha mãe'"

- "Rafael Leão: 'Somos favoritos a ganhar o Mundial'"

- "Fernando Santos: 'Não podemos sofrer golos do nada'"

E no O Jogo:

- "Portugal: 3-2 Gana: Amor à quinta vista"

- "FC Porto--Mafra: Sérgio exige competência"

- "Benfica: Veríssimo chega-se ao centro"

- "Sporting: Varandas recusa pagar por Tanlongo"