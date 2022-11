Saiba o que dizem os jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Sócrates afina versão com Pinho. Ministério Público apanha provas do encontro em quinta em Braga"

- "Ronaldo quer dar xeque-mate a Messi. Capitão da seleção fala para abafar polémica"

- "Mexidas baixam pressão do IRS em todos os escalões"

- "Orçamento do Estado. Ganhos anuais por contribuinte entre 18 e 474 Euro em 2023"

- "Agravamento dos preços. Alimentos sobem mais do que a inflação"

- "Tráfico de droga. Erro de juíza safa antigo chefe da PJ"

- "É o Presidente mais velho dos EUA. Joe Biden celebra 80 anos"

- "Mundial'2022. Taremi bisa mas não evita derrota pesada"

- "Saúde. Urgências voltam a ficar congestionadas"

- "Homicida é português. Vídeos do Tik Tok na origem de massacre [atropelamento de 10 pessoas num casamento em Espanha]"

- "Elvas. Assavam leitões entre pulgas e ratos"

Público:

- "Europa: Como a chegada do inverno vai mudar a guerra na Ucrânia"

- "Câmaras ganham poder para fixar tarifas dos táxis"

- "João Cravinho aponta 'erro' à proposta do PS para rever Constituição"

- "Turquia: Erdogan promete ordenar nova invasão da Síria"

- "Lisboa: Ortopedistas pedem controlo mais apertado sobre trotinetas"

- "Impostos: Investir em criptomoedas vai contar para inscrição no IRS"

- "Qatar 2022: O futebol foi o que menos interessou entre ingleses e iranianos"

- "Literacia mediática: Conseguir perceber notícias e informação é "tão importante como saber ler e escrever"

- "Arqueologia: Anfiteatro romano de Ammaia renasce e leva música aonde antes havia feras e gladiadores"

Jornal de Notícias:

- "Autarcas com processos judiciais são reeleitos, mas por menos votos"

- "Mundial 2022: De joelhos contra opressão e racismo"

- "Linha do TUA: Passaram cinco anos e plano de mobilidade não saiu do papel"

- "Porto: Maior orçamento de sempre vale menos de um terço do de Lisboa"

- "Regionalização: Ministra reafirma aposta no referendo em 2024"

- "Justiça: Matou a mulher quando estava a ser julgado por violência"

- "Ruas: Sensores de presença vão reduzir fatura com iluminação"

- "[Cristiano Ronaldo] 'Se Portugal ganhasse sem eu marcar, assinaria por baixo'"

Diário de Notícias:

- "Acordo secreto sela paz entre Marinha e GNR"

- "Mundial 2022: Ronaldo multiplica adeptos de Portugal na Índia"

- "Revisão Constitucional: Madeirenses e açorianos querem partidos regionais, juízes no TC e presença no Conselho de Ministros"

- "Von der Leyen: Mais tempo para a dívida vai obrigar governos a reformas estruturais. Executivos devem cumprir planos traçados a quatro anos"

- "Cidades sustentáveis: Lisboa e Cascais lideram caminho para a neutralidade carbónica"

- "Alexandre Quintanilha: 'O mundo está ainda na sua maioria, sob domínio de ditadores'"

- "Estreia de Gaslit: Júlia Roberts imperdível numa nova visão sobre o caso Watergate"

Inevitável:

- "Polémica com o campeonato do Qatar: 'Fan zone' da Nova SBE de Carcavelos suspende transmissão do mundial"

- "Hoje é o Dia Mundial de Dar Uma Volta. A pé, de mota, carro, comboio... o que importa é sair de casa!"

- "Água: Deco pede maior equidade entre tarifas cobradas por municípios"

- "Arrendamento acessível: Menos de 400 contratos em mais de 45 mil"

- "Central nuclear de Zaporíjia: 'Da próxima vez podemos não ter tanta sorte'"

- "Black Friday: Oportunidade para preços de saldo, mas com cuidado"

- "Mundial de Futebol: Crónicas de Afonso Melo no Qatar"

Negócios:

- "Taxa sobre a distribuição arrisca acabar em tribunal"

- "Empresas apostam em bónus para se protegerem da incerteza"

- "Construtora Elevo fica sem a concessão Pinhal Interior"

- "Novo caderno de encargos da Efacec prevê cenário de perdas"

- "'Game over'. Angola faz xeque a Isabel dos Santos"

- "Regras orçamentais: Limites da UE para despesa geram dúvidas sobre Portugal"

A Bola:

- "Ronaldo dá a cara. Capitão da seleção fala de tudo sobre Portugal no Catar"

- "Parabéns Gomes! A homenagem de A Bola pelos 66 anos do bibota de ouro"

- "Sporting. 'Sinto-me acarinhado', Paulinho"

- "Benfica. Águia amarra Gonçalo Ramos"

Record:

- "Barça de olho em Enzo. Médio na lista de reforços de Xavi"

- "Conceição quer vencer Allianz Cup. Acabar com a maldição"

- "Sporting. Essugo até 2026"

- "Mundial'2022: 'Gostava de fazer xeque-mate ao Messi', CR7 põe água na fervura e garante boa relação com Bruno"

O Jogo:

- "Capitão dá a cara. Ronaldo diz que a seleção está blindada e pede para deixar de ser o centro das atenções"

- "FC Porto. Quebrar enguiço vale recorde"

- "Benfica. Janeiro traz dieta no eixo"

- "Sporting. Ultimato do Rosario a Tanlongo"

- "Mundial'2022. Taremi a pregar no deserto"