TAP transportou meio milhão de passageiros entre Brasil e a Europa de Julho a Setembro

A TAP Air Portugal informa que continua a liderar as ligações entre o Brasil e a Europa.

“No período de Julho a Setembro, a companhia aérea transportou 500 mil passageiros, um aumento de 223% em relação ao ano anterior”, informou a transportadora portuguesa.

Desde início do ano, a TAP "mantém o estatuto de primeira companhia aérea internacional em operação no Brasil, com 1 140 800 passageiros, duas vezes mais que a segunda colocada no ranking".

Destaca-se ainda a performance de Setembro de 2022, período em que a TAP realizou 1.318 voos de e para o Brasil, que representa 92% em relação ao mesmo mês de 2019, ou seja, período pré-pandemia.

Com menos oferta de lugares que em 2019, em Setembro, a TAP transportou 97% dos passageiros do período homólogo de 2019.

No Brasil, a TAP já está com cerca de 85% da capacidade em relação ao período anterior à pandemia e pretende chegar aos 90% até ao final do ano. Com uma rede de mais de 90 destinos em todo o mundo, o reforço do número de frequências é um forte sinal de retoma.

Este país "continua a ser um dos mercados prioritários" para a TAP e, até ao fim do ano, a companhia continuará a investir no seu compromisso com o atendimento a passageiros brasileiros, diferencial que a mantém como a principal companhia aérea internacional nas ligações entre Brasil e Europa.

Atualmente, possui voos diretos de São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Salvador a Lisboa, mas também entre o Porto e São Paulo e Rio de Janeiro. No total, a TAP tem 11 ligações (e 13 rotas) diretas entre Portugal e Brasil.